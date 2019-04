Autostrada A1 zablokowana. Trwają na niej ćwiczenia

Kierowcy, którzy chcieli ruszyć autostradą A1 w kierunku Gdańska, mogą spodziewać się utrudnień. Część drogi zamknięto ze względu na ćwiczenia ratownicze.

Autostrada A1 w kierunku Gdańska od węzła Włocławek Północ do węzła Ciechocinek będzie zamknięta od godziny 8 do ok. 15.