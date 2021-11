Auto w strzępach. W tragicznym wypadku zginęły trzy osoby

Do wypadku doszło w czwartek 11 listopada około godziny 9.30. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący samochodem osobowym 38-latek nie dostosował prędkości do warunków jazdy i potrącił idącą poboczem pieszą. Auto następnie zjechało do rowu, gdzie uderzyło w betonowy przepust. Siła uderzenia była tak duża, że auto niemal rozpadło się na dwie części.