Auto roztrzaskało się na drzewie. Nie żyje 22-latek

Wbił się w przejście podziemne. Tragedia we Wrocławiu

Do innego śmiertelnego wypadku doszło w niedzielę wieczorem we Wrocławiu. Wycieczkowy autokar wjechał w przejście podziemne na Rondzie Reagana. 54-letni kierowca busa, mimo reanimacji, zmarł. Dwóch pasażerów trafiło do szpitala. Jak powiedziała przedstawicielka wrocławskiej policji, ich stan nie zagraża życiu.