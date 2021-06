Austriaczka leczyła się według rady w tabloidzie i nabawiła się poparzeń. Sprawa trafiła do TSUE, jest decyzja

"Zamieszczony w wydrukowanej gazecie artykuł zawierający nieprawidłową poradę zdrowotną dotyczącą stosowania rośliny, zastosowanie się do której to porady przez czytelnika doprowadziło do powstania uszczerbku na jego zdrowiu, nie stanowi produktu wadliwego w rozumieniu prawa Unii. Artykuł taki nie może zatem prowadzić do powstania niezależnej od winy odpowiedzialności wydawcy lub drukarza owej gazety na podstawie dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe" - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE.