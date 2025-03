Atomowe negocjacje. Co dalej z Zaporoską Elektrownią Jądrową?

W czwartek do Moskwy przybył specjalny doradca prezydenta USA Donalda Trumpa ds. Bliskiego Wschodu Steven Witkoff. Jego wizyta to bezpośrednie następstwo rozmów między Amerykanami i Ukraińcami w saudyjskiej Dżuddzie.

Rosjanie zaatakowali ten obiekt, zagrażając bezpieczeństwu jądrowemu. Teraz pracujący na miejscu ludzie robią to pod lufami karabinów - wskazuje. Ekspert zaznacza przy tym, że na miejscu podejmowane są przygotowania do podłączenia tej elektrowni do rosyjskiej sieci. - Byłaby to grabież największej elektrowni jądrowej przez Rosjan - zaznacza.

Co w takiej sytuacji może się stać z elektrownią? - Zaporoska Elektrownia Atomowa stała się jednym z istotnych punktów negocjacji międzynarodowych, ponieważ jej przyszłość ma bezpośredni wpływ na zdolność Ukrainy do odbudowy swojej gospodarki i integracji z Europą - podkreśla rozmówca Wirtualnej Polski.

- Rosjanie naruszyli wszelkie standardy bezpieczeństwa, okupując te elektrownie. Nie mają prawa do ich własności i sprawiedliwe rozstrzygnięcie konfliktu powinno uwzględniać zwrot zagrabionych obiektów, takich jak na przykład instalacje węglowodorowe na Krymie. Rosjanie w podobny sposób wystąpili z aktywami wydobywczymi i poszukiwawczymi ukraińskiego Naftogazu w 2014 roku. Wraz z nielegalną aneksją Krymu przejęli aktywa firmy, odcinając Ukraińców od istniejących oraz potencjalnych źródeł dostaw gazu i energii, zaprzepaszczając szansę na rozwój sektora łupkowego na Ukrainie. Wszystko to oczywiście z pogwałceniem prawa międzynarodowego - zaznacza.

"Rozpoczęła się gra". W Ukrainie nie dowierzają w to, co mówił Putin

Ekspert mówi także o potencjalnych rozwiązaniach dotyczących przyszłości elektrowni, w tym przy scenariuszu "zamrożenia konfliktu", gdzie mielibyśmy do czynienia z sytuacją podobną do tej z m.in. Naddniestrza.

- Rosjanie wciąż tworzą fikcyjne wrażenie, że Zaporoże jest kontrolowane przez jakieś siły regionalne, które nie są rosyjskie, ale są zbuntowane wobec Ukrainy. To także przestrzeń do rozmów o jakichś rozwiązaniach hybrydowych, w których Zaporoże jako region nadal byłoby uznawane za część Ukrainy, ale znajdowałyby się tam marionetkowe władze sterowane przez Rosjan.

Powrót elektrowni do Ukrainy musiałby się także wiązać z szerszym porozumieniem o zwrocie Zaporoża. - Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie tej elektrowni w sytuacji, gdyby ten teren należał do Rosji - wskazuje Jakóbik.

A co jeśli Zaporoska Elektrownia Atomowa nie wróci do Ukraińców?

- Będzie o jedną elektrownię mniej do dyspozycji przy ustabilizowaniu sieci. I to o tę największą. Natomiast to też nie jest tak, że Ukraina nie da rady. Szczęściem w nieszczęściu jest fakt, że gospodarka kraju jest o około 1/3 mniejsza, więc zapotrzebowanie na energię też będzie mniejsze. Natomiast elektrownia w Zaporożu to symbol. To także temat ważny z punktu widzenia prawa międzynarodowego, które nie pozwala bez konsekwencji grabić terytorium ani aktywów innego państwa - podkreśla.