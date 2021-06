Ataki hakerskie na polityków. Zbigniew Ziobro: "Musimy odrobić lekcję jako państwo"

Afera mailingowa. Ziobro: Uczymy się na bieżąco

Pytany o aferę mailingową z udziałem szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka stwierdził, że "to na pewno powód do wyciągania wniosków, jeśli chodzi o profesjonalne działanie polskiego państwa". - Myślę, że to doświadczenie będzie powodem do wyciągnięcia wniosków zarówno przez rządzących, jak i opozycję - dodał Ziobro, zapewniając jednocześnie, że nie używa prywatnej skrzynki do komunikacji służbowej.