Atak zimy utrudnia jazdę kierowcom. Dwa wypadki, jeden śmiertelny

Wypadek na dk 63

Trudne warunki pogodowe przyczyniły się również do wypadku na drodze krajowej nr 63 z Sokołowa Podlaskiego do Kupietyna w woj. mazowieckim. Zderzyły się dwa samochody. Obrażenia odniosły co najmniej dwie osoby. Rano trasa w miejscu wypadku była całkowicie zablokowana.