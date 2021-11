Atak terrorystyczny w Jerozolimie. Jest ofiara i ranni

Do zamachu przy użyciu broni maszynowej doszło w niedzielę, około godziny 9, przy bramie Chain, prowadzącej do meczetu Al-Aksa na Starym Mieście w Jerozolimie. W jego wyniku, jak podaje "Times of Israel", zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. Zamachowiec został zastrzelony przez funkcjonariuszy obecnych na miejscu.