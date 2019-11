Atak nożownika w Hadze. Najnowsze ustalenia

Policja wciąż szuka sprawcy ataku w centrum handlowym w Hadze. Nic nie wskazuje na to, żeby napaść miała podłoże terrorystyczne - twierdzą holenderskie media.



Nadal trwają poszukiwania sprawcy. Funkcjonariusze prowadzą dochodzenie we wszystkich kierunkach, ale nie ma na razie podstaw, by sądzić, że był to atak terrorystyczny. Policja informowała, że napastnik to mężczyzna w wieku 40-50 lat o ciemnej karnacji i kręconych włosach. Później jednak wycofała ten komunikat.