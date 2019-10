Atak na Ukraińców w Donbasie. Kijów oskarża prorosyjskich separatystów

Prorosyjscy separatyści ostrzelali pozycje armii ukraińskiej w pobliżu miejscowości Zołote na terenie Donbasu - poinformował resort obrony Kijowa. Ukraińcy oskarżają bojowników o łamanie porozumień trójstronnych.

Niedzielny ostrzał w pobliżu Zołotego trwał ok. 20 minut. Prorosyjscy bojownicy wykorzystali do zaatakowania pozycji armii Ukrainy granatników automatycznych.

To już kolejny ostrzał ukraińskich linii przez separatystów w ostatnich dniach w rejonie, w którym walki miały zostać wstrzymane. Na początku października ustaliła to trójstronna grupy do spraw Donbasu podczas spotkania przedstawicieli Ukrainy, Rosji, separatystów i OBWE w Mińsku - przypomina IAR.