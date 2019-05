Atak na szkołę w Brześciu Kujawskim. Jest relacja bohaterskiego woźnego Krzysztofa

To już pewne, że w szkole podstawowej Brześciu Kujawskim miało dojść do masakry. Szaleniec uzbrojony w rewolwer czarnoprochowy, kilka własnoręcznie zrobionych bomb chciał zabijać uczniów. Bohaterem szkoły jest woźny Krzysztof, który obezwładnił napastnika.

- Nie mam słów, aby wyrazić wdzięczność naszemu woźnemu panu Krzysztofowi. Wiemy już, że to on zapobiegł większej tragedii. Mogło wydarzyć się to, co widzieliśmy w relacjach z zamachów w amerykańskich szkołach - mówi Anna, matka jednego z uczniów SP nr 1 w Brześciu Kujawskim.