Atak na rafinerię w Nowokujbyszewsku. Zarejestrowano uderzenie

Ataki na infrastrukturę paliwową w Rosji mają najprawdopodobniej związek z próbą wpłynięcia na rosyjską logistykę wojenną. Brytyjski wywiad ocenia, że ataki spowodowały poważny koszt finansowy dla Rosji, wpływając na wewnętrzny rynek paliw, gdyż niedawne uderzenia prawdopodobnie zakłóciły co najmniej 10 proc. zdolności produkcyjnych rosyjskich rafinerii.

"Financial Times" doniósł w piątek, że Stany Zjednoczone rzekomo wzywały Ukrainę, aby ta nie uderzała w rosyjskie rafinerie ropy naftowej i inną infrastrukturę energetyczną, ponieważ obawiały się, że może to doprowadzić do wyższych cen energii i dalszej eskalacji wojny.