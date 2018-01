Atak na pracownika biura PiS w Chrzanowie. Napastnik usłyszał zarzut

Mężczyzna miał wielokrotnie uderzyć pięścią w twarz, tułów, plecy i przewrócić pracownika biura PiS. Miał też kierował wobec niego groźby pozbawienia życia. Andrzej S. nie przyznał się. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Do ataku w biurze PiS w Chrzanowie doszło we wtorek 9 stycznia. Mężczyźnie przedstawiono zarzut stosowania przemocy oraz kierowania gróźb pozbawienia życia z uwagi na przynależność polityczną. Chodzi o przestępstwo z art. 119 par. 1 kodeksu karnego.

Po przesłuchaniu zdecydowano, że podejrzany mężczyzna zostanie objęty dozorem policyjnym. Zakazano mu też zbliżać się do pokrzywdzonego pracownika biura PiS oraz wyjeżdżać z Polski.

W komunikacie prokuratury podano, że podejrzany mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i zaprzeczył, że chciał zrobić krzywdę pracownikowi biura czy też innym osobom. Za to mówił o dolegliwościach zdrowotnych. Grozi mu kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat.