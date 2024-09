Atak na most w Rosji. Ukraińcy pokazali nagranie

Żołnierze 116. Brygady "Khorne Group" pokazali materiał filmowy z kolejnego ataku z powietrzna na most we wsi Karyż w obwodzie kurskim.

"Uszkodzenia były dość znaczące. Z czasem zobaczymy, jak krytyczne są konsekwencje" - poinformował portal DeepState. Nie ma pewności, czy most skutecznie uszkodzono, bo jak dodano, most jest dość "odporny" i po wcześniejszym uderzeniu Rosjanie nadal mogli po nim jeździć.

- Ta operacja zmniejszyła zagrożenie ofensywą wroga. Nie pozwoliliśmy im działać. Przenieśliśmy walki na terytorium wroga, aby wróg czuł to, co my czujemy na co dzień - mówił w wywiadzie dla CNN.