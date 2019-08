Atak na kobietę w Bydgoszczy. Napastnik zarzucił jej sznur na szyję

Mieszkanka bydgoskiego Fordonu została we wtorek zaatakowana na osiedlu Pod Skarpą. Nieznany mężczyzna podbiegł do niej od tyłu i zarzucił jej sznur na szyję. Spłoszyła go nadjeżdżająca rowerzystka. Sprawa została zgłoszona na policję.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Policja szuka napastnika z Fordonu (iStock.com)

We wtorek na profilu "Fordon na co dzień" na Facebooku młoda kobieta przestrzegła mieszkańców Bydgoszczy przed mężczyzną który ją napadł - podaje "Polska the Times".

"Chciałam ostrzec mieszkańców osiedla Pod Skarpą, a konkretnie nowych bloków przy ul. Frydrychowicza i Gołębiewskiego. Właśnie wracałam z Polo z dzieckiem w wózku, ścieżką przy lasku między garażami a blokami, gdy nagle wysoki mężczyzna w białej koszulce podbiegł do mnie od tyłu, zarzucił mi sznur na szyję i zaczął mnie ciągnąć do tyłu. Na szczęście z naprzeciwka jechała dziewczyna na rowerze i gdy ją zobaczył - uciekł. Miał białą koszulkę, wysoki, ciemne krótkie włosy. Uważajcie na siebie, chodzi tam dużo osób, dzieci..." - napisała przerażona kobieta.

Czytaj także: Były radny PiS został skazany za znęcanie się nad żoną

Mieszkanka Bydgoszczy zgłosiła napaść na policję.

- Rzeczywiście takie zgłoszenie wpłynęło do nas w poniedziałek o godz. 14.11 - powiedziała gazecie podkom. Lidia Kowalska z Zespołu Prasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. - Funkcjonariusze z komisariatu w Fordonie już zajmują się sprawą. Pojechali do kobiety i z nią rozmawiali. Trwają czynności w tej sprawie - dodała.

Źródło: "Polska the Times"