"Atak na demokrację". Światowy Kongres Żydów skomentował polską ustawę

Ustawa IPN jest szeroko komentowane zarówno przez stronę polską, jak i izraelską. Teraz do dyskusji dołączył się Światowy Kongres Żydów, który w mocnych słowach skrytykował proponowane przepisy.

Na stronie internetowej Świetowego Kongresu Żydów (World Jewish Congress) pojawił się komunikat prezesa Roberta Singera. We wpisie podkreślił, że "polacy ze zrozumiałych względów stają się wrażliwi, gdy obozy zagłady i obozy koncentracyjne nazywane są polskimi tylko dlatego, że były zlokalizowane na polskiej ziemi, i chcą, by było jasne, że to Niemcy, a nie Polacy są odpowiedzialni za ustanowienie i podtrzymywanie tych fabryk śmierci, w których zginęły w Holokauście miliony Żydów".