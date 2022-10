Atak na centrum imigracyjne w Dover. Trzy bomby z benzyną, wybiegli przerażeni ludzie

Trzy bomby z benzyną. Wybiegli przerażeni ludzie

Początkowo sprawca pojechał w okolice oddalonego o ok. 400 metrów centrum imigracyjnego w Dover. Mężczyzna rzucił trzy bomby z benzyną i fajerwerkami w bramę ośrodka. Dwa z ładunków domowej roboty wybuchły. Z położonego nieopodal budynku, w którym kierowcy ciężarówek dokonują odpraw celnych, wybiegli przerażeni pracownicy. Gdyby do zdarzenia doszło w dzień powszedni, byłoby tam co najmniej kilkadziesiąt osób.