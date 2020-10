Atak na biuro radnego, który nagłaśniał nowe fakty ws. sprzedaży Zielonego Przedszkola w Głogowie. Wcześniej sprawą zajmował się śp. Paweł Chruszcz

Straty miasta szacuje się nawet na setki tysięcy złotych. Śledczy z legnickiej "okręgówki" skierowali już do sądu akt oskarżenia przeciwko biegłej. Jednocześnie nie znaleźli dowodów na to, by była ona w zmowie z miejskimi funkcjonariuszami czy z biznesmenem. Urzędnicy ratusza, według prokuratury, nie przekroczyli uprawnień.