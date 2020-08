Atak hakerski na Twittera. 17-latek "mózgiem" operacji. Trzy osoby oskarżone

Do ataku hakerskiego na Twitterze doszło w połowie lipca. Konta celebrytów wysłały te same "dziwne" wiadomości. Nawoływały do wpłaty gotówki Bitcoinach, a w zamian wpłacający miał otrzymać podwojoną sumę pieniędzy. Wpisy pojawiły się m.in. u Elona Muska, Billa Gatesa, Kanye'a Westa, Josepha Bidena czy Baracka Obamy. Większość uważała, że za operacją stali profesjonaliści.