AstraZeneca. Zanieczyszczenia w szczepionce. Odkrycie niemieckich naukowców

Naukowcy analizujący szczepionkę firmy AstraZeneca odkryli w niej zanieczyszczenia białkowe. Badacze z Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Ulm podkreślają jednak, że na razie nie wiadomo czy może mieć to wpływ na skuteczność preparatu i czy ma to związek z niepożądanymi odczynami. Wyjaśnić muszą to kolejne badania.