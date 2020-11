Asteroida Apophis uderzy w Ziemię? Nowe wyliczenia naukowców

Apophis to 300-metrowa asteroida, która w najbliższych dekadach zbliży się do Ziemi dwa razy. Pierwszy raz nastąpi to w piątek 13 kwietnia 2029 roku. Będziemy ją wtedy mogli zobaczyć gołym okiem. Dotychczasowe wyliczenia wykluczają jej zderzenie z Ziemią.