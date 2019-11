ASF. Odstrzał dzików w Trójmieście. W Wielkopolsce będzie płot

ASF, czyli afrykański pomór świń, rozprzestrzenia się w zachodniej i północnej Polsce. Władze podejmują radykalne kroki w celu opanowania epidemii. W lasach Trójmiasta do akcji wejdą myśliwi.

Gdańsk. Odstrzał dzików już w listopadzie

W lasach Gdańska i okolic, ze względu na ASF, odbędą się trzy odstrzały redukcyjne dzików – podaje portal trojmiasto.pl. Myśliwi ruszą do akcji 21 listopada, 5 grudnia i 23 grudnia w godzinach 7.30-15.30 na terenie obwodu łowieckiego nr 69, w leśnictwach Zwierzyniec, Witomino, Sopot, Renuszewo i Matemblewo. Od dwóch miesięcy Gdańsk należy do żółtej strefy ze względu na przypadki ASF w regionie.

ASF w Wielkopolsce. Rząd zbuduje płot

Na początku listopada ASF wykryto w województwie lubuskim, blisko granicy z województwem wielkopolskim. W Wielkopolsce żyje prawie 1/3 z ponad 10 milionów świń w Polsce. Zaniepokojeni hodowcy zwrócili się do rządu z prośbą o powołanie rzecznika ds. ASF i bardziej zdecydowanej walki z epidemią.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział budowę płotu oddzielającego województwo wielkopolskie od lubuskiego. – Pierwsza decyzja sztabu kryzysowego była, że grodzimy płot 36 km. Pojawiły się ogniska choroby na granicy tego terenu, dlatego została podjęta decyzja o powiększeniu ogrodzenia. Jeżeli będzie trzeba wydłużyć ten płot, to tak się stanie – powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski w Radiu Poznań. Tymczasem hodowcy proszą o odstrzał dzików także w Wielkopolsce . Odstrzał sanitarny dzików wprowadzono ostatnio także w Warszawie.

21 listopada nadeszły informacje o kolejnych padłych dzikach w województwie lubuskim. Ich łączna liczba wzrosła do 22. Stowarzyszenie Polskich Producentów Trzody Chlewnej "Forum Tch" złożyło zawiadomienie do prokuratury, że jedna z ubojni w powiecie rawickim mogła dopuścić się celowego szerzenia ASF, by skupować świnie po zaniżonych cenach – podał portal cenyrolnicze.pl.