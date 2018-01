Artur Żmijewski nie skomentuje kontrowersji wokół serialu "Ojciec Mateusz"?

W serialu "Ojciec Mateusz" pojawi się wątek arabskiego imigranta, który rzuca petardę na plac zabaw. Temat odcinka budzi kontrowersje. Co myśli o tym Artur Żmijewski, który gra tytułową rolę? - Pan Żmijewski po prostu wykonuje swoją pracę. Nie jest od kwestionowania decyzji produkcji - powiedziała agentka aktora Lucyna Kobierzycka.

Chciałam sprawdzić, co myśli o tym inny aktor - Artur Żmijewski, który gra tytułowego ojca Mateusza, a także reżyseruje niektóre odcinki serialu. Zadzwoniłam do jego agentki Lucyny Kobierzyckiej. - Po pierwsze nie rozumiem, gdzie tu kontrowersja. Poza tym pan Żmijewski wykonuje po prostu swoją pracę. Nie jest od kwestionowania decyzji produkcji - powiedziała Kobierzycka. - Ale może mieć zdanie na temat scenariusza - zauważyłam. Jednak agentka dalej twierdziła, że rolą aktora nie jest odnoszenie się do takich rzeczy.