Artur Zawisza potrącił rowerzystkę. Polityk zabrał głos

Jest komentarz Artura Zawiszy w sprawie wypadku na na warszawskim Mokotowie. Polityk prawicy potrącił rowerzystkę, która podobno pracuje w BBN. Kilka godzin po zdarzeniu, zapewnia w mediach społecznościowych, że "wybiera się do pani Anety z przeprosinami". Tłumaczy się też z jazdy bez uprawnień.

Artur Zawisza potrącił w piątek około godz. 7 rano w Warszawie rowerzystkę. Rozpisują się o tym media. Polityk postanowił odnieść się do sprawy. "Bardzo współczuję pani Anecie, do której wybieram się z kwiatami i przeprosinami. Mam nadzieję, że jej stan zdrowotny i samopoczucie wrócą szybko do stanu sprzed kolizji" - podkreślił w poście na Facebooku.