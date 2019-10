Artur Zawisza potrącił kobietę. Znów się tłumaczy: "Nieszczęścia chodzą parami"

Artur Zawisza spowodował wypadek drogowy. Nie miał prawa jazdy. Potrącił kobietę - pracownicę Biura Bezpieczeństwa Narodowego - która może już nigdy nie wrócić do zdrowia. Jeszcze tego samego dnia Zawisza został ponownie zatrzymany przez policję. - Nieszczęścia chodzą parami - stwierdził polityk. Głos w tej sprawie zabrał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

Polityk upierał się po wypadku, że to "kolizja jak każda". "To wydarzenie drogowe jakich setki. Bardzo mi przykro, że brałem w nim udział. Obyło się bez żadnych nadzwyczajnych okoliczności. Nie sposób rozstrzygnąć, kto zawinił" - upiera się Artur Zawisza.

- Wczorajsze zderzenie Artura Zawiszy z rowerzystką nie było "kolizją drogową, jakich setki" [tak stwierdził sam Zawisza - przyp. red.]. Pani Aneta ma złamany bark, zmiażdżone kolano, za kilka dni czeka ją skomplikowana operacja i zapewne nigdy nie wróci do dawnej sprawności. To był groźny wypadek - poinformował na Twitterze dziennikarz RMF FM Grzegorz Kwolek.

- Biorąc pod uwagę moją dotychczasową służbę, pierwszy raz spotykam się z sytuacją, kiedy to tego samego dnia zatrzymywany jest kierujący, który najpierw bierze udział w zdarzeniu drogowym i czynności prowadzone są w kierunku spowodowania wypadku drogowego, a potem jeszcze tego samego dnia, porusza się pojazdem, pomimo tego, że nadal nie posiada uprawnień do jego kierowania - skomentował ponowne zatrzymanie Zawiszy rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak.

- Kobieta kierująca rowerem została potrącona przez kierującego mercedesem. Mężczyzna skręcał z ulicy Beethovena w Sobieskiego. Wtedy doszło do potrącenia. Kobieta z obrażeniami ciała trafiła do szpitala - przekazała po zdarzeniu Edyta Adamus z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.

"Nade wszystko przeprosiłem panią Anetę i jeszcze będę osobiście przepraszał. W tej chwili to mogę uczynić w stosunku do niej, bo przecież w dniu zdarzenia drogowego niewiele więcej. Mam nadzieję na jej powrót do zdrowia i dobrego samopoczucia. Stało się, co się stało" - napisał Zawisza na swoim profilu na FB.