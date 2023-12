Ars Mollis i Szybkie Randki Naukowo-Dziennikarskie 2023 - Nowa Era w dialogu nauki z mediami

Edukacja, komunikacja, inspiracja

"Projekt >>Szkolenie Ars Mollis i Szybkie Randki Naukowo-Dziennikarskie 2023<< to więcej niż tylko seria spotkań. To platforma wymiany wiedzy, która inspiruje do głębszego zrozumienia, jak nauka może komunikować się ze światem. Nauka jest tak ważnym elementem naszego życia, zmieniającym nasze życie, że wydaje mi się, że przestrzeni na to, żeby mówić o niej więcej jest mnóstwo i taka jest też potrzeba" - zauważa Daria Bruszewska-Przytuła redaktor naczelna Wiadomości Uniwersyteckich UWM w Olsztynie.