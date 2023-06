Armia kanapowych detektywów tropi zaginionych

Za każdym razem działamy tak samo. Udostępniamy wizerunek osoby zaginionej do mediów regionalnych i ogólnopolskich, przesyłamy informacje o zaginięciu do instytucji takich jak szpitale. A jeśli jest to zaginięcie w innym kraju lub transgraniczne, to do konsulatów, grup polonijnych i organizacji na całym świecie, które poszukują zaginionych. Zbieramy także informacje od informatorów, którzy często chętniej kontaktują się z nami niż z policją, bo gwarantujemy im anonimowość. Wielokrotnie przekazane przez nich informacje przyczyniły się do rozwiązania sprawy.