Arkady Babczenko "zmartwychwstał". Teraz zdradza kulisy tajnej operacji

Świńska krew, pomoc żony i praca charakteryzatora - tak udało się przeprowadzić inscenizację śmierci rosyjskiego dziennikarza. Arkady Babczenko zdradził kulisy tajnej operacji przy współpracy z Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy.

Przypomnijmy: do "zabójstwa" Arkadego Babczenki doszło we wtorek w Kijowie. Dziennikarz miał zostać postrzelony w plecy we własnym domu, gdy jego żona znajdowała się w łazience. To właśnie ona znalazła go w kałuży "krwi". Do zgonu pisarza miało dojść w karetce, w drodze do szpitala.