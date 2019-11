Argentyna wydała międzynarodowy nakaz aresztowania biskupa. Chodzi o nadużycia seksualne

Argentyna. Jest międzynarodowy nakaz aresztowania biskupa Gustavo Zanchetty oskarżonego o nadużycia seksualne. Kościelny hierarcha nie odpowiadał na telefony i e-maile prokuratury.

Do tych zarzutów odniósł się Franciszek. W majowym wywiadzie dla meksykańskiej telewizji papież oświadczył, że po wybuchu afery wezwał Zanchettę do Watykanu, gdzie namawiał go do złożenia rezygnacji oraz skierował na testy psychologiczne w Hiszpanii.