Argentyna. Surowe wyroki dla dwóch księży. Gwałcili dzieci w szkolnych łazienkach

Dwaj księża z Argentyny usłyszeli wyroki ponad 40 lat więzienia. Byli oskarżeni o wykorzystywanie seksualne uczniów szkoły katolickiej dla głuchych i niedosłyszących. Jeden z duchownych był w przeszłości podejrzewany o podobne czyny we Włoszech, ale nie odpowiedział za nie.

Byli uczniowie szkoły, młodzi mężczyźni i kobiety, twierdzili, że byli gwałceni przez księży w akademikach i szkolnych łazienkach. Duchowni zmuszali ich także do oglądania zdjęć pornograficznych.

Oskarżeni nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Oświadczyli tylko, że ich byli uczniowie podają nieprawdziwe informacje.

Ksiądz Corradi był już podejrzewany o wykorzystywanie uczniów przed laty, kiedy pracował we włoskim oddziale Instytutu dla głuchych w Weronie. Jak ujawnił sąd w Mendozie, Watykan wiedział o czynach księdza od 2009 r. Wtedy to włoscy uczniowie opublikowali relacje o molestowaniu ich przez księży. Ofiarami było wówczas 67 dzieci, a oskarżonych 24 księży. Watykan ukarał niektórych z nich, ale nie Corradiego. Przeniósł księdza do placówki w Argentynie.