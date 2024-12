Areszt dla Romanowskiego. Wiadomo, kiedy może trafić za kraty

W poniedziałek (9 grudnia) ma się odbyć posiedzenie aresztowe posła PiS Marcina Romanowskiego , któremu prokuratura zarzuca 11 przestępstw , w tym między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na środki z Funduszu Sprawiedliwości na kwotę ponad 112 mln zł . Przesłuchany w charakterze podejrzanego Romanowski nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

Podejrzany w śledztwie dot. Funduszu Sprawiedliwości były wiceminister sprawiedliwości nie pojawił się na poprzednim posiedzeniu ze względu na chorobę. W poniedziałek prosto z sądu, jak podaje RMF FM, Romanowski może trafić do aresztu.

Z ustaleń RMF FM wynika, że do wydziału konwojowego Komendy Stołecznej Policji trafił w tym tygodniu wniosek od sędzi o zabezpieczenie poniedziałkowego posiedzenia. Oznacza to, że sąd zleca policjantom konwój podejrzanego do aresztu śledczego. W tym wypadku chodzi o podejrzanego posła PiS.