"Arena Prezydencka". Rafał Trzaskowski przerywa wypowiedź i podaje wodę dziennikarce

Wybory 2020. Rafał Trzaskowski: zasługujemy na prawdziwą debatę

Dziennikarka zadała kolejne pytanie. To dotyczyło pierwszej wizyty zagranicznej po ewentualnym zwycięstwie Trzaskowskiego. - Tak jak to zapowiadałem wcześniej, udam się do Brukseli. Trzeba negocjować z naszymi partnerami podział środków unijnych (...). Zapewniam, że w tej sprawie będę blisko współpracował z rządem - przekonywał wiceprzewodniczący PO.

Po "Arenie Prezydenckiej" Trzaskowski przyszedł na spotkanie z sympatykami w Lesznie. - To najprawdopodobniej mieszkańcy Leszna zadecydują, czy w Polsce dojdzie do zmiany po 12 lipca - przekonywał Trzaskowski. - Czuję się też niezręcznie, bo zawsze mam dwie mównice, o tę drugą można zawsze się oprzeć (...). Ale tak na serio: wszyscy zasługujemy na prawdziwą debatę. A to, że Andrzeja Dudy tu nie ma, tylko przekonuje swoich zwolenników albo czyta z telepromptera (...) nie jest poważne. To brak szacunku - oceniał kandydat KO.