Arena Poznań została zamknięta. Jakie są dalsze losy zaplanowanych koncertów?

Arena Poznań została zamknięta ze względu na oderwanie się fragmentu sufitu podwieszanego. Zaplanowane wydarzenia w hali przełożono lub przeniesiono do innych miejsc.

We wtorek 27 listopada wypadł jeden z elementów sufitu podwieszanego w Arenie Poznań. Do incydentu poszło podczas przygotowań do koncertu chóru Gregorian.