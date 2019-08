Archidiecezje będą chronić dzieci. "To się nie może więcej wydarzyć"

Dwie archidiecezje, katowicka i gliwicka, wprowadzą od początku roku szkolnego nowe zasady, które mają chronić m.in. dzieci i młodzież przed wykorzystywaniem. - To się nie powinno było zdarzyć. To się nie może wydarzyć więcej - powiedział metropolita katowicki, abp Wiktor Skworc.

- To znaczący krok w kierunku bezpiecznego środowiska dla dzieci. Dlatego też zachęcam - jako że wszyscy tworzymy Kościół - do zapoznania się z tymi regulacjami, do ich przestrzegania, aby przestrzeń Kościoła dla dzieci i młodzieży była bezpieczna - podkreślał Skworc.

"Nie jesteśmy w stanie cofnąć czasu"

I dalej: "Musimy się uczyć głębokiego współczucia wobec ofiar - takiego, które każe płakać wraz z nimi, ale też wraz z nimi się gniewać: To się nie powinno było zdarzyć. To się nie może wydarzyć więcej.

Jak ocenił Skworc, ostatnie zdanie wyraża zadanie, które obecnie stoi przed Kościołem. - To się nie może więcej wydarzyć! - powtarzał. - Aby tak było, działania prewencyjne, zapobiegawcze, zostaną dostosowane do sytuacji naszych parafii, ruchów, duszpasterstw, ale też te zasady powinny zostać powszechnie przyjęte, i o to was proszę.