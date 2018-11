Apel premier May do Brytyjczyków. "Porozumienie leży w narodowym interesie"

"Porozumienie leży w naszym narodowym interesie - dla naszego całego kraju i całego narodu” - napisała premier Wielkiej Brytanii Theresa May w opublikowanym w nocy liście otwartym do Brytyjczyków.

"Nowa era politycznej jedności"

May dodała, że "całym sercem i duszą" będzie zabiegała o to, by przeforsować porozumienie w sprawie Brexitu w brytyjskim parlamencie. Sprzeciw wobec porozumienia wyrażają nawet deputowani do Izby Gmni z ramienia partii rządzącej, więc, jak zauważa Reuters, może być to trudne. Dodatkowo wszystkie partie opozycyjne zapowiedziały, że będą głosować przeciwko porozumieniu.