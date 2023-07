Apel papieża Franciszka w stronę Rosji. "To ciężka zniewaga dla Boga"

"Wojna niszczy wszystko"

- Nie ustawajmy w modlitwie za umęczoną Ukrainę, gdzie wojna niszczy wszystko, także zboże. To jest ciężka zniewaga dla Boga, bo zboże jest jego darem, by nakarmić ludzkość - powiedział papież, zwracając się do tysięcy wiernych przybyłych do Watykanu na południową modlitwę Anioł Pański.