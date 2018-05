Apel do Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. "Jest nam przykro, że protest w Sejmie przybrał taką formę"

"Nie chcemy ukazywać nas, osób z niepełnosprawnością, jako roszczeniowych i niesamodzielnych" - to fragment listu otwartego do Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Autorzy apelu liczą na "jak najszybsze zakończenie sejmowego protestu".

To jednak nie wszystko. Zostały również skierowane słowa do rządu o to, by "nie ulegali presji matek protestujących aktualnie w Sejmie, które w miejsce swoich dzieci same wyszły na pierwszy plan sporu i budząc coraz większe wątpliwości co do szczerości swoich intencji, zdają się mieć czysto polityczne cele".