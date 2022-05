Antywojenny protest Rosjanina. "To, co robię, jest aktem desperacji"

- Nie mogłem tak po prostu siedzieć i nic nie robić. Rozerwałoby mnie to od środka. To, co robię, jest aktem desperacji. Teraz Rosjanie są wyrzutkami. Zasługujemy na to, by nimi być. Ta ofensywa rzuci na nas cień na długi czas - wskazuje w rozmowie z telewizją.