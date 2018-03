Antypolski marsz we Lwowie. Nacjonaliści zwrócili się przeciwko Polsce?

Jeszcze niedawno ukraińscy nacjonaliści mówili o polsko-ukraińskim braterstwie i podkreślali wspólne interesy. Teraz organizują antypolskie marsze i podgrzewają atmosferę. Jednak to wciąż margines w ukraińskiej polityce

Kilkaset osób o zakrytych twarzach. Czerwono-czarne flagi, paramilitarne mundury, w dłoniach pochodnie, a na przedzie transparent: "Lwów - miasto nie dla polskich panów". Tak wyglądał niedzielny marsz pamięci na cześć Romana Szuchewycza dowódcy Ukraińskiej Powstańczej Armii - i jednego z architektów rzezi wołyńskiej. Była to pierwsza tak duża antypolska manifestacja ukraińskich nacjonalistów od czasu Euromajdanu - i oznaka zmieniających się nastrojów. Na razie ograniczona jednak głównie do skrajnych środowisk.

Kto za tym stoi

Antypolski zwrot

Ale nie ulega wątpliwości, że wśród ukraińskich nacjonalistów dokonał się rzeczywisty zwrot. O ile w pierwszych latach po Majdanie i wojny w Donbasie polskie wsparcie dla Ukrainy było doceniane, a historyczne zaszłości odkładane na bok, to teraz antypolski nurt jest coraz bardziej widoczny - i autentyczny. Ołeh Tiahnybok, szef Swobody - tradycyjnie największej politycznej siły na ukraińskiej skrajnej prawicy - mówi o otwieraniu przez Polskę "drugiego frontu" przeciw Ukrainie. Podobne tendencje pojawiają się w prywatnych rozmowach szeregowych sympatyków partii i w komentarzach w mediach społecznościowych. Nawet ci, którzy mieli sympatię do Polski, tłumaczą, że w obliczu polskiej ustawy o IPN po prostu nie mogą milczeć.

To wciąż margines

Choć zmiany zachodzące wśród ukraińskich nacjonalistów mogą martwić, to wciąż jest to tylko margines ukraińskiej polityki. Jasno pokazują to sondaże. Największa partia reprezentujaca nacjonalistów - Swoboda - może liczyć w skali kraju na ok. 5-procentowe poparcie, zaś notowania Korpusu Narodowego i Prawego Sektora są bliskie zera.