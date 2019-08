Antoni Macierewicz witany z honorami przez generałów. "Nadgorliwość, czołobitność i lizusostwo"

Nie jest już ministrem obrony narodowej. Generałowie wciąż jednak salutują Antoniemu Macierewiczowi. Polityk na gest wojskowych zareagował uśmiechem, mimo że wcześniej meldowanie się osobom do tego nieuprawnionym oceniał jako "niedopuszczalne".

- Absolutnie się zgadzam, że jest niedopuszczalne, by oficerowie Wojska Polskiego meldowali się komukolwiek poza ustalonymi prawnie osobami (…). Podzielam opinię, że było to niedopuszczalne i naganne - mówił Antoni Macierewicz.

- Salutowanie osobom do tego nieuprawnionym jest nadgorliwością, czołobitnością i lizusostwem w stosunku do polityków - powiedział z kolei gen. Roman Polko. I zaznaczył, że "on by w takiej sytuacji nie zasalutował".