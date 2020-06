Antoni Macierewicz o Trzaskowskim: podpisał kartę pedofilii

Były minister obrony narodowej odpowiedział, że Rafał Trzaskowski “wysyła nas do donikąd”, “byle nie do Polski”. Przywołał również temat Karty LGBT+, podpisanej przez Trzaskowskiego. – To jest wielka reklama i promocja pedofilii. Ci sami ludzie mówią, jakim to strasznym przestępstwem jest pedofilia, a równocześnie chcą wychowanie w pedofilii uczynić obowiązkiem samorządu – dodał.