Antoni Macierewicz marszałkiem seniorem. Radosław Fogiel: nie ma żadnych braków

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel nie rozumie kontrowersji wokół wyboru Antoniego Macierewicza na stanowisko marszałka seniora. Podkreśla, że były szef MON napisał piękną kartę w historii Polski i bez przeszkód może pełnić tę funkcję.

- Funkcja marszałka seniora jest bardzo prestiżowa. Moją rolą nie jest ocena tej decyzji, to wyłączna prerogatywa prezydenta. Jeśli chodzi o samego Antoniego Macierewicza, to jest bardzo istotną figurą w historii. Był m.in. współzałożycielem KOR, ma ważne miejsce - powiedział na antenie TVN24.

Fogiel odniósł się do komentarzy, głoszących, że Antoni Macierewicz dzieli Polaków i nie jest człowiekiem skłonnym do kompromisu. - Nie uważam, żeby minister nie był osobą koncyliacyjną. Pan minister posiada dosyć spójne, stałe poglądy. Niektórzy faktycznie mogą się z nimi nie zgadzać, ale funkcja marszałka seniora jest po to, by pierwsze posiedzenie Sejmu przebiegło sprawnie, by wybrano prezydium Sejmu, a nie aby oceniać czyjeś poglądy - stwierdził.