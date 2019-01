Anna Zalewska proponuje nauczycielom szybkie podwyżki. ZNP nie wierzy minister i nadal grozi strajkiem

Anna Zalewska, minister edukacji narodowej, zaproponowała nauczycielom reprezentowanym przez związki zawodowe szybkie podwyżki wypłat. Ponadto mają oni dostać dodatki za wyróżniającą pracę. Związkowcy nie są jednak przekonani do jej obietnic i nadal grożą strajkiem.

Anna Zalewska proponuje podwyżki, dodatki za wyróżniającą pracę i więcej godzin dla dyrektorów

Nauczyciele nie wierzą w obietnice

Związkowcy nie są przekonani do obietnic minister Zalewskiej. - Ministerstwo Edukacji Narodowej, poza próbą przekonania nas, że odpowiedzialnymi za poziom naszego wynagrodzenia są tylko i wyłącznie samorządy, nie przedstawiło żadnej propozycji. MEN zmarnowało czas, bo skoro zadeklarowało, że ma pewne propozycje do przedstawienia środowisku nauczycielskiemu, to na to liczyliśmy - mówił po negocjacjach Stanisław Broniarz, prezes ZNP.