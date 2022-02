Anna Zalewska kontratakuje. Chce ścigania dziennikarzy

Używana odzież trafiała do sklepów (tzw. lumpeksów), a pieniądze zamiast na konto PCK, przekazywane były do prywatnych kieszeni. W aferę zaangażowani mieli być lokalni działacze PiS. Jerzy G. na co dzień był radnym wojewódzkim z ramienia tej partii, pełniąca równocześnie funkcję dyrektora wrocławskiego oddziału PCK. Z kolei Przemysław B. pracował dla PCK, zasiadając w sejmowych ławach. W cały proceder miał być też zaangażowany też były miejski radny PiS - Jerzy S.