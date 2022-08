Anna Mani w Doodle. Google świętuje 104. urodziny indyjskiej fizyczki i meteorolożki

Anna Mani – wpływ na prognozowanie pogody

Po powrocie do Indii w 1948 roku Anna Mani rozpoczęła pracę w wydziale meteorologicznym w Punie. Zaangażowanie kobiety oraz liczne prace dotyczące urządzeń do pomiarów warunków atmosferycznych sprawiły, że w 1953 roku została szefem tego wydziału. Tym samym udowodniła, że indyjskie kobiety mogą spełniać się w dziedzinach na co dzień zdominowanych przez mężczyzn.