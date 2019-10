Anja Rubik w proteście przed Sejmem. Broniła edukacji seksualnej

W środę 16 października odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy dot. kary więzienia za edukację seksualną małoletnich. Anja Rubik - modelka, osobowość medialna oraz działaczka społeczna - przekonywała przed Sejmem, że rząd walczy z "wymyślonym widmem", a prawdziwymi ofiarami są "niewinne i przerażone dzieciaki".

Przygotowany przez inicjatywę "Stop pedofilii" obywatelski projekt nowelizacji Kodeksu karnego został skierowany do dalszych prac. Teraz analizować go będzie komisja. Argumentem za potrzebą nowelizacji jest - jak przekonują autorzy projektu - "zapewnienie prawnej ochrony dzieci i młodzieży przed deprawacją seksualną i demoralizacją".

Anja Rubik o edukacji seksualnej przed Sejmem

Jak podaje tvn24.pl, jedną z wspierających protest była Anja Rubik, modelka i autorka książki "#sexedpl", dotyczącej edukacji seksualnej i kwestii związanych ze sferą erotyczną u młodych. W emocjonalnym wystąpieniu zaznaczyła, że "żadna władza polityczna nie może odebrać prawa do edukacji, prawa do tego, by dbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo". Dodała też, że "edukacja seksualna nie jest deprawacją", jest nią za to "pozbawienie młodych ludzi informacji i wiedzy na temat ich ciała, emocji, miłości, seksualności" - przekonywała ze sceny.