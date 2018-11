Anglia: Zobaczyła zdjęcie zmarłego ojca na paczce papierosów

Jodi Charles, mieszkanka Wielkiej Brytanii, twierdzi, że na zdjęciu paczki papierosów znajduje się jej zmarły ojciec. Według niej, fotografia została wykorzystana bez zgody rodziny.

David Ross był kierowcą karetki. Zmarł w 2015 r. w wieku 66 lat. Według „The Sun” palił dużo tytoniu, jednak to sepsa, chłoniak i problemy ze szpikiem kostnym były przyczyną zgonu. W Basildon University Hospital leżał przez dziesięć miesięcy. Prawdopodobnie to wtedy zrobiono mu zdjęcie. Szpital zaprzecza zarzutom, a Komisja Europejska twierdzi, że zdjęciu na opakowaniu należy do kogoś innego.