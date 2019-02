Anglia. Czterech Polaków skazanych za chuligańskie wybryki

Czterech Polaków oraz Brytyjczyk zostali skazani na kilkunastomiesięczny pobyt w więzieniu. Pijani mężczyźni zostali wyrzuceni z pubu, pobili do nieprzytomności dwóch ochroniarzy przy przystanku autobusowym, a później zaatakowali kolejną osobę.

Tam jeden Polaków, 25-letni Tomasz M., zwyzywał ochroniarza na tle rasistowskim. Pozostali mężczyźni próbowali go powstrzymać, ale gdy ich kompan na to nie reagował, przyłączyli się do napaści. W czasie gdy M. bił swoją ofiarę do nieprzytomności, oni "zajęli się" drugim ochroniarzem.