Angela Merkel spotka się z Putinem. Data jest symboliczna

W ciągu długich rządów zbliżyli się do siebie bardziej, niż by tego chcieli. Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Rosji Władimir Putin ścierają się ze sobą od 16 lat. Przez ten czas kanclerz znosiła putinowską mieszankę popisywania się siłą i uroku, a robiła to przy pomocy ironicznego dystansu, którego nabrała w kontaktach z próżnymi mężczyznami.