Andrzejki 2020. Najpopularniejsze wróżby andrzejkowe

Tradycyjnie Andrzejki obchodzone są w wigilię dnia świętego Andrzeja, czyli w wieczór z 29 na 30 listopada. Tego wieczoru wróżą sobie panie - zwłaszcza te niezamężne. Dla panów kilka dni temu były katarzynki, dla pań są andrzejki. Andrzejki organizowane są co roku przed rozpoczęciem adwentu. Jest to doskonała okazja do ostatnich hucznych zabaw.